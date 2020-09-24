Героиня сериала «Гравити Фолз» Мэйбл Пайнс спела кавер на песню Карли Рэй Джепсен «Сall Me Maybe»

В версии Пайнс песня получила название «Call Me Mable». В кавере Мэйбл рассказывает о себе и ищет кого‑нибудь, с кем можно завязать «летний роман». По словам героини, она любит радуги и поросят, вампиров и других сказочных существ, и надеется найти парня, похожего на Кларка Гейбла.

Пародия на «Call Me Maybe» — не первое караоке-видео, выпущенное Disney Channel. Ранее телеканал уже выпускал каверы на известные песни из своих оригинальных фильмов — их также исполняли анимационные персонажи, например, семейка Грин из мультсериала «Семейка Грин в городе».

Сериал «Гравити Фолз» выходил в эфир с 2012 по 2016 год, в нем было всего два сезона. Он рассказывает о приключениях двойняшек Мэйбл и Диппер Пайнс в городке под названием Гравити Фолз, полном сверхъестественных явлений.

Летом стало известно, что популярный мультсериал получит оммаж в другом проекте Disney — «Амфибия». В эпизоде «Музей восковых фигур» создатель «Гравити Фолз» Алекс Хирш озвучит персонажей, основанных на образах Стэна и Суса. Кроме того, зрители увидят в облике музея черты знакомой хижины чудес.