«Хижина чудес» из «Гравити Фолз» появится в другом сериале Disney

Популярный мультсериал «Гравити Фолз» получит оммаж в другом проекте Disney «Амфибия», пишет Variety.

По информации издания, создатель «Гравити Фолз» Алекс Хирш станет приглашенным гостем во втором сезоне шоу «Амфибия». В эпизоде под названием «Музей восковых фигур» он озвучит персонажей, основанных на образах Стэна и Суса из «Гравити Фолз».

Кроме того, зрители увидят в облике того самого «Музея восковых фигур», в честь которого назван эпизод, черты знакомой «Хижины чудес».

«Я всегда хотел сделать трибьют «Гравити Фолз» в «Амфибии». Я просто не знал, когда и как. У этих двух шоу так много общего, что казалось, не позволить двум мирам взаимодействовать значит упустить прекрасную возможность. Поэтому, когда сценарист Дженава Худек представил эпизод, в котором герои оказываются в жутком музее восковых фигур, я знал, что это тот самый шанс», — рассказал создатель «Амфибии» Мэтт Брэли.

Второй сезон «Амфибии» выйдет на экраны 11 июля, а эпизод «Музей восковых фигур» ожидается 8 августа. Когда можно будет увидеть серию в России, не сообщается.