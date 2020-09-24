Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации после отравления «Новичком»

Российский политик и глава ФБК Алексей Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Навального Кира Ярмыш.

Процесс реабилитации может проходить несколько недель, отмечает пресс-секретарь.

«Сейчас, естественно, процесс восстановления Алексея займет еще много времени. Он остается пока в Германии проходить реабилитацию, это явно вопрос не пары дней и, наверное, даже не пары недель, очевидно», — сказала Ярмыш в эфире ютьюб-канала «Навальный LIVE».

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких. Исследования, проведенные в берлинской клинике «Шарите», куда Навального перевезли из Омска, показали, что политик был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 24 сентября Навального выписали из клиники «Шарите» в Германии, где он проходил лечение после отравления в Томске.