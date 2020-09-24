У Антона Долина выйдет книга про «Твин Пикс»

До конца года у кинокритика Антона Долина выйдет новая книга. Она будет посвящена сериалу и фильму Дэвида Линча «Твин Пикс».

Долин написал книгу во время карантина, введенного из‑за пандемии коронавируса. Кинокритик отметил, что давно мечтал это сделать, а в этом году у него появилось время.

«Каждый день я смотрел одну серию «Твин Пикса». Подряд, начиная с пилота 1990 года и первого сезона, через «Огонь, иди со мной» и вырезанные сцены из него, вплоть до «Возвращения» — третьего сезона 2017 года. В день смотрел по серии и тут же писал по главе об этой серии. И так 50 дней без перерыва. Получился своеобразный дневник просмотра, нечто среднее между рекапом и длящейся рецензией», — рассказал Долин.

Во время работы кинокритик пытался решить две важные для него проблемы: как писать о Дэвиде Линче и как вообще рецензировать сериалы. «Где отыскать баланс между безоговорочным доверием автору и его сюрреалистической необъяснимой вселенной и желанием взломать этот шифр, объяснить его хотя бы самому себе?» — задался он вопросом.

Книгу издадут журнал «Искусство кино» и книжный магазин «Подписные издания». Она должна выйти к ноябрю и появиться на ярмарке Non/fiction.

Недавно Антон Долин сообщил, что ушел «Вечернего Урганта» на Первом канале. «Решение об этом принято не мной и не создателями программы, об остальном спрашивайте не меня», — заявил он.