Антон Долин ушел из «Вечернего Урганта» на Первом канале

Кинокритик и главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин ушел из шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале после восьми лет работы. Об этом говорится на странице кинокритика в Facebook.

По словам Долина, он уходит из передачи не по собственному желанию. «Решение об этом принято не мной и не создателями программы, об остальном спрашивайте не меня», — пишет Долин.

Работа в «Вечернем Урганте» изменила жизнь Долина и сделала его «поп-звездой среди кинокритиков». При этом кинокритик отмечает, что работал с Первым каналом не ради денег, а из‑за возможности популяризировать хорошее кино для массовой аудитории, а также профессиональной команды самой передачи.