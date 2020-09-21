Антон Долин ушел из «Вечернего Урганта» на Первом канале

Кинокритик и главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин ушел из шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале после восьми лет работы. Об этом говорится на странице кинокритика в Facebook.
По словам Долина, он уходит из передачи не по собственному желанию. «Решение об этом принято не мной и не создателями программы, об остальном спрашивайте не меня», — пишет Долин.
Работа в «Вечернем Урганте» изменила жизнь Долина и сделала его «поп-звездой среди кинокритиков». При этом кинокритик отмечает, что работал с Первым каналом не ради денег, а из‑за возможности популяризировать хорошее кино для массовой аудитории, а также профессиональной команды самой передачи.
Представители Первого канала и Иван Ургант пока не прокомментировали увольнение Долина.
После ухода из «Вечернего Урганта» Долин продолжит занимать пост главного редактора издания «Искусство кино», а также публиковать рецензии на «Медузе» и вести передачи на «Серебряном дожде».
Ранее Антон Долин работал более десяти лет на ВГТРК — в радиостанции «Маяк» и «Вести FM», однако в 2019 году уволился из компании после репортажа на «России 24» о фильме «Балканский рубеж». В репортаже говорилось, что Долин раскритиковал картину, не досмотрев ее до конца. В сюжете телеканала был сделан намек на то, что критика фильма со стороны Долина была связана с попыткой поддержать ленту «Закатать в асфальт» другой прокатной компании, в руководстве которой якобы работает жена Долина.