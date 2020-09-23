Олег Тиньков останется в банке «Тинькофф» после возможной сделки с «Яндексом»

Основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков рассказал Reuters о намерении остаться в компании после ее возможной продажи «Яндексу», а также открыть благотворительный фонд.

В разговоре с агентством предприниматель добавил, что добился на финансовом рынке всего, чего хотел — теперь «настало время сделать что‑то другое». Например, создать благотворительный фонд для помощи больным лейкемией.

На своей странице в инстаграме Олег Тиньков написал, что сделка «Тинькофф банка» с «Яндексом» еще только обсуждается, и речь идет не о продаже. «Это не продажа, а скорее слияние, я безмерно уважаю «Яндекс», мы две лучшие ИТ-компании страны и там может быть куча синергий. Я точно остаюсь в @tinkoffbank и буду им заниматься», — заявил предприниматель.

22 сентября сообщалось, что «Яндекс» договорился о покупке акционерного капитала TCS Group, в которую входит банк «Тинькофф». Сумма сделки составит 5,48 млрд долларов — компания заплатит по 27,64 доллара за каждую акцию, что на 8% превышает их стоимость на закрытии торгов 21 сентября.

В апреле Олег Тиньков, который лечился от лейкемии, покинул пост главы совета директоров «Тинькофф Банка». Также он перевел права владения его акциями «Тинькофф» в семейный траст.