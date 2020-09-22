«Яндекс» договорился о покупке банка «Тинькофф» за 5,5 млрд долларов

Компания «Яндекс» договорилась о покупке TCS Group, в которую входит банк «Тинькофф». Об этом сообщается в пресс-релизе TCS.

Сумма сделки — 5,48 млрд долларов. Таким образом, компания заплатит по 27,64 доллара за каждую акцию, что на 8% превышает их стоимость на закрытии торгов 21 сентября. «Яндекс» может оплатить покупку как деньгами, так и собственными акциями.

Отмечается, что стороны уже достигли принципиального соглашения, но окончательные условия сделки будут зависеть от результатов комплексной проверки, разрешений регуляторов и других параметров. Окончательное решение примет совет акционеров «Яндекса».

«Тинькофф Банк» занимает 17-е место по объему активов и 13-е по собственному капиталу среди российских банков.

В апреле Олег Тиньков, который лечился от лейкемии, покинул пост главы совета директоров «Тинькофф Банка». Также он перевел права владения его акциями «Тинькофф» в семейный траст.