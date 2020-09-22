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Журналистам, освещающим дело сестер Хачатурян, угрожают родственники их отца

Юлия Онодэра
Вчера в 22:46

Журналистам, освещающим судебный процесс по делу сестер Хачатурян, угрожают родственники убитого отца девушек Михаила Хачатуряна. Об этом сообщил Профсоюз журналистов.

По словам профсоюза, об угрозах рассказал корреспондент издания «За права человека» Александр Платицын. Журналист утверждает, что после заседания в Бутырском районном суде 15 сентября по делу Марии Хачатурян один из родственников погибшего задавал ему вопросы о его работе и намекал на возможную расправу.

«Заявлял, что они у себя «такие вопросы по-другому решают» и что мною «поинтересуются». Безусловно, я расцениваю это как угрозу жизни и здоровью», — сказал Платицын.

После публикации об угрозах в личном блоге журналиста к нему, как рассказывает Платицын, обратился коллега — он также рассказал об угрозах в связи с освещением дела сестер Хачатурян. Кроме того, ранее племянник Михаила Хачатуряна Арсен уже угрожал журналистке «Московского комсомольца» Еву Меркачевой и журналистке «Комсомольской правды» Дине Карпицкой — в 2019 году девушки обратились в связи с этим в полицию.

Александр Платицын заявил, что продолжит работать над материалами о деле сестер Хачатурян. «Я убежден, что обвинение его проиграет. Я также убежден, что позиция защиты состоятельна как с юридической, так и с нравственной точки зрения. Моя личная позиция остается неизменной. Сестры Хачатурян должны быть немедленно освобождены с признанием за ними права на реабилитацию», — сказал журналист.

Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве своего отца. Известно, что мужчина много лет издевался над девушками, насиловал их, избивал, запрещал ходить в школу и пользоваться соцсетями. «Афиша Daily» подробно писала о деле сестер Хачатурян, разговаривала с адвокатами о возможности оправдательного приговора и составила список из нескольких простых способов, как любой может помочь девушкам.

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