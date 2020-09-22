Площадь арктического льда почти достигла рекордного минимума и продолжает уменьшаться

Морской лед в Арктике продолжает стремительно таять — в сентябре специалисты Национального центра данных по снегу и льду в США обнаружили, что площадь ледяного покрытия стала второй рекордно низкой за всю историю наблюдений, сообщает Гринпис.

Хуже было только в 2012 году, когда площадь арктического льда сократилась до 3,4 млн квадратных километров. Сейчас — до 3,74 квадратных километров, и ученые утверждают, что лучше ситуация не станет.

«В ближайшее время мы сможем наблюдать Арктику без льда — и в этом нет ничего хорошего. Быстрое исчезновение морского льда — показатель эффективности наших действий по борьбе с климатическим кризисом. У нас осталось не так много времени, чтобы снизить выбросы парниковых газов до ноля, что является залогом удержания роста глобальной температуры в пределах 1,5 градусов», — сказал глава климатического проекта Гринпис в России Василий Яблоков.

Уточняется, что арктический лед очень важен для климата планеты — его поверхность отражает солнечный свет и солнечную радиацию, закрывает поверхность океана, которая поглощает тепло, влияет на движение воздушных масс и погоду в Северном полушарии, а также помогает сохранить вечную мерзлоту (ее таяние уже дорого обходится России).

Климатическая катастрофа усугубляется тем, что человечество почти не сокращает углеродные выбросы в атмосферу. Тает не только арктический лед — его теряет и Гренландия. Причем гренландский лед людям уже не спасти.