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В прошлом году в Гренландии растаяло рекордное количество льда

Семён Гудошников
Сегодня в 15:42

В 2019 году Гренландия потеряла самое большое количество льда за всю историю наблюдений — около 523 млрд тонн. Это на 68 миллиардов больше, чем в 2012 году, когда был установлен предыдущий рекорд. Такие выводы содержатся в исследовании, опубликованном в журнале «Communications Earth & Environment», пишет Би-би-си.

Объем растаявшего в прошлом году гренландского льда эквивалентен подъему уровня моря на 1,55 миллиметров, что составляет около 40% от среднегодового повышения. Датский климатолог Мартин Мтендель подсчитал, что этого хватит, чтобы покрыть всю Великобританию 2,5-метровым слоем воды.

Исследователи считают, что причинами столь обильного таяния являются, как и в 2012 году, области высокого давления, которые из‑за колебаний в высотном струйном течении «застряли» над Гренландией.

В отличие от 2019 года, в 2017–2018 годах потери льда в Гренландии были достаточно малы — меньше, чем за любой другой двухлетний период с 2003 года. Однако результат прошлого года подтверждает, что ледяной щит вернулся к наихудшему сценарию таяния, заявил один из ведущих авторов исследования Энди Шеперд.

По его словам, это значит, что можно ожидать увеличения уровня моря на 10 сантиметров к 2100 году только из‑за потерь льда в Гренландии. Если таяние будет продолжаться по нынешней тенденции, то к концу столетия ежегодно под воду могут уходить дома 25 млн человек.

Исследователи считают, что риски можно снизить, сократив выбросы углеводородов и замедлив глобальное потепление.

В недавней работе ученых из Университета штата Огайо говорится, что таяние ледников Гренландии стало необратимым — снегопады больше не восполняют потери льда, который сползает с ледников в океан. По подсчетам британской антарктической службы, морской лед в Арктике может исчезнуть уже к 2035 году.

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