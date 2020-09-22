Москвича постоянно останавливали в метро. На его появление реагировала система распознавания лиц

Службы безопасности постоянно останавливали в московском метро одного и того же человека, пишет «Секрет фирмы». Дело в том, что однажды он попал в федеральный розыск по подозрению в краже.

Позже москвича оттуда убрали, но оставили в системе распознавания лиц. В итоге каждый раз, когда камеры видят мужчину, они подают о нем сигнал, так как до сих пор считают его подозреваемым. Из‑за этого человека задерживают, увозят в отделение полиции, проверяют и отпускают.

После публикации новости мужчину все-таки удалили из системы. В управлении полиции на метрополитене объяснили, что «система новая» и некоторые процессы не отлажены в части межведомственного взаимодействия, но полицейские над этим работают.

Недавно общественная организация «Роскомсвобода» через суд потребовала от московской мэрии запретить в городе систему распознавания лиц. Причиной стало то, что ее сотрудница смогла в интернете купить отчет о своих передвижениях.