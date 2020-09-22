Журналист Роман Супер снял фильм про писателя Эдуарда Успенского «Это Эдик»

Фильм «Это Эдик» идет около двух часов. Вся подробная информация о премьере и трейлер ленты появятся в публичном доступе в течение нескольких недель, отмечает Супер.

Журналист Роман Супер и режиссер Иван Проскуряков сняли фильм про писателя Эдуарда Успенского «Это Эдик». Об этом Роман Супер написал на своей странице в Facebook.

Деньги на съемки фильма «Это Эдик» собирались через краудфандинговую кампанию. Изначально на создание ленты планировалось собрать несколько сотен тысяч рублей, однако за первые полдня пользователи на Planeta.ru пожертвовали более 500 тысяч рублей. Всего за три месяца им удалось собрать 1,7 млн рублей.

Эдуард Успенский — российский писатель, сценарист и автор детских книг. Среди персонажей, которые он придумал — Чебурашка и крокодил Гена, кот Матроскин, пес Шарик, дядя Федор, почтальон Печкин, Тр-тр Митя, братья Колобки, гарантийные человечки. Успенский умер в августе 2018 года в возрасте 80 лет.

В конце мая 2020 года вокруг Эдуарда Успенского разгорелся скандал, когда его дочь Татьяна Успенская обратилась к Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) с просьбой не называть именем ее отца литературную премию. Успенская считает, что он не заслужил этого, так как был жестоким человеком и применял насилие к своим близким. Кроме того, Успенский был сторонником секты Виктора Столбуна, который популяризировал очень жесткие методы воспитания детей.