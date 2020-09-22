перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Ученые выяснили причину массовой гибели слонов в Ботсване 9:10
Shin Min Daily News/Twitter В Египте нашли 27 саркофагов возрастом 2,5 тыс. лет. Это крупнейшее археологическое открытие года!
В Египте нашли 27 саркофагов возрастом 2,5 тыс. лет. Это крупнейшее археологическое открытие года! 8:45
Умер художник Рон Кобб. Он придумал дизайн машины времени из «Назад в будущее» 3:58
В Индонезии подростки задержались на прогулке. Из‑за этого им пришлось пожениться 3:03
Программа реновации жилья может запуститься в регионах 2:12
Airbus создаст пассажирские самолеты на водородном топливе 1:33
В Москве запустился сервис аренды многоразовой посуды «Обратка» 0:35
ЖЕНЩИНЫ СВЕРХУ/YouTube Марина Чайка рассказала на телевидении о том, что бывший муж ее бил
Марина Чайка рассказала на телевидении о том, что бывший муж ее бил Вчера в 23:46
Недалеко от Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов Вчера в 23:02
Никита Михалков: на фото с протестов в Беларуси добавляли людей с помощью компьютерной графики Вчера в 22:31
Техно-группировка Sabotage проведет вечеринку по случаю премьеры фильма «Хандра» Вчера в 21:12
В Росгвардии организуют военно-политическую работу Вчера в 21:07
Markus Spiske/Pixabay Минкомсвязи хочет запретить современные протоколы шифрования сайтов
Минкомсвязи хочет запретить современные протоколы шифрования сайтов Вчера в 20:54
Падение рубля, «Вечерний Ургант» без Антона Долина и другие новости дня Вчера в 20:40 Дайджест
Японская мультипликационная студия «Гибли» опубликовала 400 изображений из своих фильмов Вчера в 20:24
Певец Эльмин Гулиев сбил пешеходов в центре Москвы. Три человека госпитализированы Вчера в 20:01
Microsoft купила разработчика Fallout и The Elder Scrolls за 7,5 млрд долларов Вчера в 19:33
ETA+/Unsplash Ученые: 1% богатейших людей ответственны за вдвое больший объем CO2, чем 50% самых бедных
Ученые: 1% богатейших людей ответственны за вдвое больший объем CO2, чем 50% самых бедных Вчера в 19:19
Obladaet выпустил клип на песню «For Mula» Вчера в 18:42
Умер кот Нобико — тот самый «длиннокот» из интернета нулевых Вчера в 18:11
Отключить рекламу

Ученые выяснили причину массовой гибели слонов в Ботсване

Семён Гудошников
Сегодня в 9:10

Сотни слонов погибли в Ботсване из‑за цианобактерий — микроскопических сине-зеленых водорослей, которые приводят к так называемому цветению водоемов. Об этом пишет Русская служба Би-би-си со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Цианобактерии предпочитают теплую, стоячую воду, богатую питательными веществами. Некоторые из таких бактерий вырабатывают нейротоксины, опасные для людей и животных. Именно токсины и стали причиной гибели слонов, уверены ученые.

Многие туши были обнаружены у источников воды, а гибель животных прекратилась к концу июня 2020 года — когда водоемы пересохли. До последнего времени специалисты не могли поверить, что причиной гибели стали цианобактерии, поскольку цветение воды обычно наблюдается у краев пруда, а слоны предпочитают пить воду из середины.

Точку в сомнениях ученых поставили тщательные анализы, которые в течение нескольких месяцев проводились в лабораториях Южной Африки, Канады, Зимбабве и США.

Впрочем, вопросы еще остаются. «Мы до сих пор не знаем, почему погибли только слоны, и только в этом месте. У нас есть некоторые предположения, и сейчас мы рассматриваем различные варианты», — заявил главный ветеринарный врач Департамента дикой природы и национальных парков Ботсваны Ммади Рубен.

О массовой гибели слонов в Ботсване стало известно в начале июля. За пару месяцев ученые обнаружили в дельте реки Окаванго более 350 туш животных. Браконьерство исключили из возможных причин гибели — у слонов не были удалены бивни. Также специалисты установили, что животные не могли умереть из‑за сибирской язвы.

В Ботсване живет самая крупная популяция слонов в мире — около 130 тыс. особей или треть от всех слонов в Африке. Примерно 15 тыс. из них обитают в дельте реки Окаванго.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
танцевальный
What Women Want
Исследование эстетики чувственности в мультиформатном кабаре-шоу
мелодрама
Ундина
Романтическая сказка от одного из главных представителей «берлинской школы»
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда

Другие материалы по темам

Теги
Русская служба BBC
ВОЗ
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить