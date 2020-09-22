Ученые выяснили причину массовой гибели слонов в Ботсване

Сотни слонов погибли в Ботсване из‑за цианобактерий — микроскопических сине-зеленых водорослей, которые приводят к так называемому цветению водоемов. Об этом пишет Русская служба Би-би-си со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Цианобактерии предпочитают теплую, стоячую воду, богатую питательными веществами. Некоторые из таких бактерий вырабатывают нейротоксины, опасные для людей и животных. Именно токсины и стали причиной гибели слонов, уверены ученые.

Многие туши были обнаружены у источников воды, а гибель животных прекратилась к концу июня 2020 года — когда водоемы пересохли. До последнего времени специалисты не могли поверить, что причиной гибели стали цианобактерии, поскольку цветение воды обычно наблюдается у краев пруда, а слоны предпочитают пить воду из середины.

Точку в сомнениях ученых поставили тщательные анализы, которые в течение нескольких месяцев проводились в лабораториях Южной Африки, Канады, Зимбабве и США.

Впрочем, вопросы еще остаются. «Мы до сих пор не знаем, почему погибли только слоны, и только в этом месте. У нас есть некоторые предположения, и сейчас мы рассматриваем различные варианты», — заявил главный ветеринарный врач Департамента дикой природы и национальных парков Ботсваны Ммади Рубен.

О массовой гибели слонов в Ботсване стало известно в начале июля. За пару месяцев ученые обнаружили в дельте реки Окаванго более 350 туш животных. Браконьерство исключили из возможных причин гибели — у слонов не были удалены бивни. Также специалисты установили, что животные не могли умереть из‑за сибирской язвы.

В Ботсване живет самая крупная популяция слонов в мире — около 130 тыс. особей или треть от всех слонов в Африке. Примерно 15 тыс. из них обитают в дельте реки Окаванго.