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В Ботсване массово умирают слоны. Никто не знает, в чем дело

Семён Гудошников
Сегодня в 18:37

В южноафриканской Ботсване за последние пару месяцев погибли сотни слонов. Директор британской природоохранной организации Ниалл МакКанн рассказал Би-би-си, что его коллеги обнаружили в дельте реки Окаванго более 350 туш слонов с начала мая.

По словам МакКанна, такое количество смертей, не связанных с засухой, — абсолютно беспрецедентное событие. Специалисты называют массовую гибель слонов природоохранной катастрофой и указывают, что она может привести к кризису местной системы здравоохранения, если причина смертей окажется в источниках воды или почве.

Большинство туш слонов было найдено рядом с водоемами. Но почему умирают животные, до сих пор не знают ни местные власти, ни зоозащитники. Результаты лабораторных анализов должны появиться в ближайшие недели.

Еще в мае правительство Ботсваны исключило браконьерство из возможных причин гибели животных — у слонов не были удалены бивни. Кроме того, если бы браконьеры использовали цианид, то умирали бы не только слоны, но и падальщики, однако этого не было зафиксировано.

Доктор МакКанн считает, что естественное заражение сибирской язвой также маловероятно. В прошлом году в результате распространения этой болезни в Ботсване погибли более 100 слонов. Ученые рассматривают в качестве возможных причин другую болезнь или отравление другим веществом. По наблюдениям местных жителей, некоторые слоны ходят друг за другом по кругу, что, как считает МакКанн, может говорить о каких‑то неврологических нарушениях.

«Если посмотреть на туши, некоторые из них лежат мордой вниз, что указывает на то, что они очень быстро умерли. Другие, которые ходят по кругу, умирают медленнее, поэтому очень сложно сказать, о каком токсине идет речь», — цитирует слова МакКанна The Guardian.

В Ботсване живет самая крупная популяция слонов в мире — около 130 тыс. особей или треть от всех слонов в Африке. Примерно 15 тыс. из них обитают в дельте реки Окаванго.

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