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Минкомсвязи хочет запретить современные протоколы шифрования сайтов

Семён Гудошников
Сегодня в 20:54

Минкомсвязи намерено запретить в России использование современных протоколов шифрования соединения между сайтом и пользователем. Это упростит блокировку сайтов Роскомнадзором, пишет «Медуза» со ссылкой на законопроект, опубликованный министерством.

Документ запрещает использовать на территории России «протоколы шифрования, позволяющие скрыть имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта в сети интернет». Сайтам, которые откажутся выполнять это требование, грозит блокировка в течение одного рабочего дня с момента фиксации нарушения.

Запрет касается TLS 1.3, ESNI, DNS over HTTPS и DNS over TLS — протоколов, которые шифруют hostname. Это название сервера, на котором расположен сайт, — по нему Роскомнадзор проводит блокировку.

Современные протоколы шифрования внедряют крупнейшие браузеры — в их числе Chrome и Firefox. В России, по информации «Медузы», их использует «Яндекс».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в Едином реестре российского софта, который ведет министерство, «содержатся сведения о протоколах с применением криптографических алгоритмов и методов шифрования, возможных к использованию в соответствии с законодательством Российской Федерации». Другими словами, в России есть альтернативные технологии для шифрования, которые при этом не будут мешать блокировкам в интернете, отмечает издание.

Ранее Роскомнадзор объявил о намерении удалять данные россиян с иностранных сайтов, на которых, по мнению ведомства, информация хранится «ненадежным образом».

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