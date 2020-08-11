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Роскомнадзор хочет удалять данные россиян с иностранных сайтов

Семён Гудошников
Сегодня в 12:44

Роскомнадзор хочет удалять данные россиян с иностранных сайтов, на которых, по мнению ведомства, информация хранится «ненадежным образом». Об этом заявил руководитель Роскомнадзора Андрей Липов на встрече с Владимиром Путиным. Расшифровка их диалога опубликована на сайте Президента России.

Липов объясняет инициативу желанием помочь россиянам защитить утекшие в интернет данные, которые либо не актуальны, либо являются слишком личными. Он отметил, что ведомство собирается удалять фейковые аккаунты известных россиян, чему сейчас, по его словам, препятствуют законодательства некоторых стран.

«Мы хотели бы здесь продумать некий механизм, который позволит людям сказать, что, извините, эта информация о моем отдыхе, даже если я известный человек, она ничего не имеет общего с общественно значимой информацией, с политической или государственной значимостью, чтобы человек мог через суд хотя бы удалить», — сообщил Липов.

Глава ведомства предлагает закрепить это право за Роскомнадзором в соответствии со 108-й Конвенцией об автоматизированной обработке данных Совета Европы. Россия является участником этой Конвенции.

В 2016 году в России приняли закон о «Праве на забвение». Согласно нему, россияне могут требовать от поисковых систем удаления из выдачи ссылок на незаконную, недостоверную или неактуальную информацию. В 2019 году правозащитники пытались оспорить этот закон, однако Конституционный суд не увидел в нем каких‑либо нарушений

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