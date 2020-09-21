Японская мультипликационная студия «Гибли» опубликовала 400 изображений из своих фильмов

Уже сейчас на сайте «Гибли» можно скачать изображения из восьми известных аниме: «Воспоминания о Марни», «Рыбка Поньо на утесе», «Ариэтти из страны лилипутов», «Со склонов Кокурико», «Сказание о прицессе Кагуя», «Ветер крепчает», «Сказания Земноморья» и «Унесенные призраками». В каждой папке — по 50 картинок. Позже каталог обещают увеличить.

Японская мультипликационная студия «Гибли» выложила в открытый доступ 400 изображений из своих фильмов, сообщает Sora News24 со ссылкой на блог студии.

По словам продюсера студии Тошио Сузуки, все картинки можно использовать «в рамках здравого смысла», то есть каким угодно образом, только не для рекламы.

В мае студия «Гибли» начала выпускать видеоэкскурсии по своему музею, который закрылся на время пандемии коронавируса. А летом на сайте японского телеканала NHK появились кадры мультфильма «Ая и ведьма», первого полнометражного проекта студии, полностью выполненного в компьютерной графике. Кроме того, в этом году 21 проект «Гибли» опубликовали на Netflix. Все мультфильмы впервые в истории доступны в дубляже на 20 языках и с субтитрами на 28 языках.