Японская мультипликационная студия «Гибли» опубликовала 400 изображений из своих фильмов

Японская мультипликационная студия «Гибли» выложила в открытый доступ 400 изображений из своих фильмов, сообщает Sora News24 со ссылкой на блог студии.
Уже сейчас на сайте «Гибли» можно скачать изображения из восьми известных аниме: «Воспоминания о Марни», «Рыбка Поньо на утесе», «Ариэтти из страны лилипутов», «Со склонов Кокурико», «Сказание о прицессе Кагуя», «Ветер крепчает», «Сказания Земноморья» и «Унесенные призраками». В каждой папке — по 50 картинок. Позже каталог обещают увеличить.
По словам продюсера студии Тошио Сузуки, все картинки можно использовать «в рамках здравого смысла», то есть каким угодно образом, только не для рекламы.
В мае студия «Гибли» начала выпускать видеоэкскурсии по своему музею, который закрылся на время пандемии коронавируса. А летом на сайте японского телеканала NHK появились кадры мультфильма «Ая и ведьма», первого полнометражного проекта студии, полностью выполненного в компьютерной графике. Кроме того, в этом году 21 проект «Гибли» опубликовали на Netflix. Все мультфильмы впервые в истории доступны в дубляже на 20 языках и с субтитрами на 28 языках.