Появились кадры «Ая и ведьма», первого 3D-мультфильма студии Ghibli

«Ая и ведьма» — адаптация детской книги «Ирвиг и ведьма» британской писательницы Дианы Уинн Джонс . Студия уже экранизировала другую ее работу — «Ходячий замок» — в 2004 году. По сюжету «Ирвига и ведьмы», девочка-сирота Ая счастливо живет в приюте, пока ее не забирают оттуда приемные родители — Мандрейк и Белла Яга. Так девочка оказывается в странном доме, наполненным зельями и заклинаниями. Ая понимает, что ее приемная мать ведьма и пытается спастись от нее, объединившись с говорящим котом.

Режиссером мультфильма выступает Горо Миядзаки, сын основателя студии. Сам Хаяо Миядзаки следит за рабочим процессом. Премьерный показ «Ая и ведьма» должен был пройти на 73-м Каннском кинофестивале, но его отменили и теперь, по данным «Кинопоиска», премьера может состояться на одном из осенних смотров. Зимой мультфильм должен выйти на японском телеканале NHK.

Во время всеобщего локдауна студия Ghibli начала выпускать видеоэкскурсии по своему музею, а в начале года на Netflix появилось 21 аниме студии. Основатель Ghibli Хаяо Миядзаки сейчас работает над мультфильмом «Как поживаете?», который он планировал завершить до начала Олимпийских игр-2020 в Токио. Эта работа должна стать последней в его карьере.