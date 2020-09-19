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Задержанные посетители клуба «Мутабор» будут судиться с властями

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:17

Посетители московского клуба «Мутабор», столкнувшиеся с рейдом силовиков на прошлых выходных, намерены судиться с властями. Об этом сообщил телеграм-канал «ИМИ». К ним присоединятся гости петербургского клуба RAF25, в который также в ночь на 13 сентября приехали полицейские.

По меньшей мере, двадцать человек подают в суд в связи с действиями правоохранителей на сорванных вечеринках. Истцам, как отмечает «ИМИ», помогают юристы Фонда Андрея Рылькова и правозащитного проекта Hand-help.ru, а также активисты «Форума людей, употребляющих наркотики».

В ночь с 12 на 13 сентября в «Мутабор» приехали силовики в масках. Бойцы СОБРа оцепили здание клуба и не выпускали из него посетителей до тех пор, пока те не сдали тесты мочи — при отказе людей задерживали.

В эту же ночь в Петербурге подобный антинаркотический рейд прошел в клубе RAF25 — там проходила вечеринка творческих объединений Monasterio и Deprave. По информации «ИМИ», в клуб ворвались около 50 полицейских, которые заблокировали выходы из здания и искали у посетителей наркотики.

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