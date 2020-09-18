Сын Уилла Смита запускает шоу о расовой и социальной несправедливости

В программе Джейден Смит вместе с молодыми активистами и знаменитостями будет искать решение актуальных проблем. Среди гостей шоу будут модель Хейли Бибер, сестра ведущего Уиллоу Смит , певица Жанель Моне и актриса Яра Шахиди. Они обсудят реформу полицейской системы, кризис правосудия, гендерное неравенство, нехватку жилья, экономическую несправедливость, проблемы образования и климатические изменения.

Всего в шоу будет восемь эпизодов. В первом из них участники поговорят об аполитичности молодежи. «Традиционно молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет меньше всего участвуют в выборах. Это происходит, потому что молодежь считает, что у нее недостаточно информации, и они не понимают, где ее достать», — говорится в анонсе выпуска, который выйдет 21 сентября на платформе Snapchat.

Недавно Жанель Моне выпустила первый за три года музыкальный трек. Им стал политический гимн «Turntables», в котором певица говорит о гражданской активности и ответственности за грядущие перемены.