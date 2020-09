Жанель Монэ выпустила политический гимн «Turntables»

Американская певица Жанель Монэ выпустила свой первый музыкальный трек за два года. Им стал политический гимн «Turntables», сообщил NME.

Монэ записала песню специально для документального фильма «All In: the Fight for Democracy», который выйдет в следующую пятницу, 18 сентября, на стриминговой платформе Amazon Prime Video. В создании сингла участвовали, помимо самой певицы, Натаниэль Ирвинг III, Джордж А. Питерс, Нейт Уандер и Роман ДжианАртур.