The Weeknd собирается выпустить альбом после карантина и мечтает о карьере в кино

Канадский поп-певец The Weeknd в большом интервью изданию Rolling Stone признался, что планирует выпустить новый альбом, как только закончится глобальный карантин.

«Вероятно, мой новый альбом будет готов к релизу, когда кончится карантин», — сказал Эйбел (настоящее имя певца). Он объяснил, что, хотя пандемия коронавируса «немного свела его с ума» из‑за предпринятых им мер предосторожности (у певца астма, что может быть очень опасно при заболевании COVID-19), но также дала ему время для размышлений о планах на будущее.

Как выяснилось, многие из этих планов связаны с продолжением карьеры The Weeknd в кино. «Я просто хочу делать фильмы. Создавать отличное кино», — рассказал Эйбел. У него уже готов как минимум один сценарий («секретный», по его словам). Пока что кинокарьера Эйбела ограничивается камео в высоко оцененном критиками фильме «Неограненные алмазы» братьев Сафди и в одной из серий мультсериала «Американский папаша».