«Лютик» представит альбом «Банши» и новые песни в клубе Powerhouse в сентябре

Героиня российского бедрум-попа Саша Москалец выступит 23 сентября в московском клубе Powerhouse со своим сольным проектом «Лютик».
Дуэт «Лютик» представит альбом «Банши», который вышел этим летом, а также новые синглы — их релиз вообще запланирован на конец этого и начало следующего года. На разогреве — сама Саша Москалец с сетом бабл-гам-попа.
«Банши» — второй студийный альбом «Лютика», дуэта, в котором, помимо Саши Москалец (участницы электронной группы Sewage Sour), участвует музыкант Тарас Москалец. «Название подчеркивает дуализм персонажа: это и ядовитый полевой цветок, и ласкательное производное от слова «люто», — объясняют участники проекта его суть.