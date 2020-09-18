«Лютик» представит альбом «Банши» и новые песни в клубе Powerhouse в сентябре

Героиня российского бедрум-попа Саша Москалец выступит 23 сентября в московском клубе Powerhouse со своим сольным проектом «Лютик».

Дуэт «Лютик» представит альбом «Банши», который вышел этим летом, а также новые синглы — их релиз вообще запланирован на конец этого и начало следующего года. На разогреве — сама Саша Москалец с сетом бабл-гам-попа.