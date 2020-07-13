Рассказываем о главном в музыке за минувшие семь дней: камбэк The Streets и старого проекта Паши Техника, хороший посмертный альбом Juice WRLD и клип-мелодрама об отношениях в самоизоляции. Плейлисты, по традиции, прилагаются.

Самматайм сэднесс недели — альбом дуэта «Лютик» Звонкоголосая и розововолосая девушка Саша исполняет песни, с которыми очень легко себя ассоциировать, когда ты очень юн_а. В программе — вечеринки и другие формы студенческого досуга, сердечные превратности, грусть как состояние, алкоголь как решение. При этом за кадром остается работа второго человека в группе: Тарас отвечает за звук, оборачивая грустную лирику в аккуратный и ладно скроенный инди-поп. Вспоминать про золотой состав группы «Мы» вроде бы и пошловато, но вот именно тем, кто истосковался по совместному творчеству Даниэля и Евы, «Банши» и следует слушать в первую очередь.

Камбэк недели — группа Kunteynir с альбомом «Дорога в Облака» Две вещи, которые надо обязательно знать об альбоме-камбэке главной группы Паши Техника. Во-первых, здесь встретились в одном треклисте GONE.Fludd и Гуф (все-таки 2020 — все болееудивительный год). Во-вторых, Павел периодически попадает в бит — вероятно, впервые в карьере, и, возможно, случайно. В остальном это классический Техник: угар как самоцель, нетрезвые фристайлы как творческий метод, абсурд как результат . Ну, и еще напоминание о том, что Техник — это не скоморох с ютуба, а человек, за которым «стоит андерграунд». Во всяком случае он так видит.

И еще один камбэк недели — первый за девять лет альбом The Streets Вместо привычных хлестких заявлений о духе времени здесь разменявший пятый десяток Майк слишком много грустит, копается в себе и вспоминает былое в компании самых разных людей (от Кевина Паркера до группы Idles) под аскетичный граймовый бит с минимумом инструментов и трогательными мелодиями. Надо сказать, так скупо музыка Скиннера не звучала никогда, но оно даже и к лучшему.

Внезапно хороший посмертный альбом Juice WRLD За последние несколько лет мы привыкли и к поверхностному продакшну, и к празднику тщеславия приглашенных звезд, и к необязательному материалу (который очевидно не просто так остался лежать в столе) на посмертных релизах (исключение — «Circles» Мака Миллера). Так вот, всего этого здесь нет, но есть два десятка непроходных, а местами и суперудачных песен для верхней десятки чарта Billboard. Juice WRLD, как и многих представителей его поколения, отличала наслушанность и вечный наркотический сплин, но Джареду Энтони Хиггинсу всегда удавалось найти и слова пометче, и мелодии поприлипчивее — которые пережили его самого .

Красота и величие на новом альбоме My Morning Jacket Еще один альбом из разряда «не то, что кажется»: большая и важная американская группа My Morning Jacket довела до ума и выпустила все, что завалялось после «Waterfall» пятилетней давности. Получился не сборник ауттейков, а альбом-монумент: величавые баллады, психоделия, пастораль, тихий плач блюз-гитары и глубинная одноэтажная и безмятежная Америка, которая никогда никуда не торопится .

Два красивых клипа Пора ввести рубрику «СБПЧ Weekly». Что на этот раз: двуголосье Кирилла Иванова и Жени Борзых, лето и поездки на машине с огромной тряпичной головой

Трогательная мелодрама о том, как двух влюбленных разлучила самоизоляция и к чему все это в итоге приводит, от Komplimenter — проекта Максима Куббе: в его активе — альт-рок группа Kirov и безмятежный инди-поп-проект Auroraw.

И еще один хороший музыкант — в проекте Homework По техническим причинам у «Афиши Homework» на этой неделе вышло только одно видео (на следующей неделе исправимся по полной), зато какое. Наш любимый фрешмен прошлого года, паяц бедрум-попа с гитарами Бикей Декада лихо переиначил свой хит «Red». Оцените обязательно фон.