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Слава Marlow и Моргенштерн предложили Тимати записать фит «без правок». И тот согласился

Николай Удинцев
Вчера в 22:44

Рэпер Тимати ответил на предложения продюсера Славы Marlow и рэпера Моргенштерна создать для него трек с нуля. «Дорогой друг, я с удовольствием принимаю все твои условия и не буду вносить никаких корректировок и поправок в произведение», — ответил Тимати, назвав Славу перед этим «дерзким и наглым молодым человеком».

Известный по битам для рэпера Моргенштерна продюсер Слава Marlow 4 июня выложил видео, в котором предложил написать для Тимати трек. Он выставил два условия: трек записывается в их с Моргенштерном домашней студии, а Тимати не вносит в него правок. Он пообещал, что новую песню послушает очень много людей. «Каким способом мы этого добьемся — тайна», — уточнил битмейкер. Моргенштерн заявил, что этот трек будет «главным хитом вашей карьеры».

Через два дня Тимати согласился, но предложил свои условия. Он снимет и Marlow, и Моргенштерна в клипе на этот новый трек, но «так, как он захочет» и без изменений в оригинальном сценарии. «Плюс, я помещу туда столько рекламы, сколько я захочу», — добавил Тимати.

Marlow уже не первый раз предлагает фиты таким образом. В прошлом году он выложил ролик «Моргенштерн, давай сделаем фит», после которого у музыкантов действительно началось сотрудничество, и они вместе записали успешный альбом «Легендарная пыль». В одном из старых видео Marlow объяснил, что решил предложить совместную работу после того, как посмотрел выпуск «Вписки» с Моргенштерном и заметил, что их обоих волнуют схожие вопросы.

Тимати уже не первый раз работает с молодыми авторами из ютьюба и тиктока. Недавно он выпустил клип с Джиганом и популярным тиктокером Даней Милохиным, в котором шутит про собственные провалы, в частности, раскритикованный клип «Москва», восхваляющем мэрство Сергея Собянина.

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