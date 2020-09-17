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Netflix выпустит документальное шоу о музыке «Song Exploder» с участием Алиши Кис и Ty Dolla $ign

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:22

На стриминговом сервисе Netflix выйдет документальный сериал «Song Exploder» о создании известных музыкальных хитов. Об этом Netflix сообщил в своем твиттере.

В шоу примут участие певица Алиша Кис, композитор и автор бродвейских мюзиклов Лин-Мануэль Миранда, американская рок-группа R.E.M. и рэпер Ty Dolla $ign.

Сериал будет основан на одноименном популярном подкасте музыканта Хришикеша Хирвея, появившемся в 2014 году. В шоу авторы успешных треков рассказывают о том, как они работали над своими произведениями. За время существования программы ее гостями становились Бьорк, Соланж, группа The Killers, Игги Поп и другие артисты.

«Я до сих пор до конца не верю в этом, но Song Exploder, подкаст, который я начал записывать в своей спальне, станет сериалом Netflix», — прокомментировал новость Хирвей.

Шоу можно будет посмотреть на стриминговой платформе уже 2 октября. Сколько в нем будет эпизодов, пока неизвестно.

Недавно Forbes проанализировал рейтинги сериалов, которые транслирует стриминговый сервис Netflix, и опубликовал топ-10 самых популярных шоу лета 2020 года.

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