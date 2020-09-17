Пакистанский тикток-блогер инсценировал свою смерть ради популярности

Пакистанский тикток-блогер Адиль Раджпут, за аккаунтом которого следят почти три миллиона человек, сымитировал собственную смерть ради популярности, сообщает Devdiscourse.

По словам издания, якобы о смерти блогера стало известно от его жены Фарах, которая выложила в тикток видео, где в слезах сообщает: «Адиля больше нет с нами». Как рассказала девушка, ей позвонили и сказали, что Адиль погиб.

Поклонники Раджпута решили поддержать его вдову и начали собираться у дома пары. Там они встретили блогера, который оказался жив и здоров. Позднее Фарах Раджпут загрузила в тикток ролик, в котором объяснила «недопонимание»: по ее словам, блогеру действительно стало плохо, и Аллах подарил Адилю новую жизнь.

Вскоре в сети появился еще одно видео — на этот раз с Раджпутом, у которого забинтована голова и левая нога. Подписчики блогера сочли ролик фейковым и осудили Адиля за попытки получить известность подобным способом.