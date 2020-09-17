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Индонезийский тикток-блогер нашла умершую мать на Google Maps

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:09

Индонезийский тикток-блогер Ледия Элан Сафитри обнаружила изображение своей умершей матери на Google Maps, пишет издание World of Buzz.

Девушка искала на картах свой дом, чтобы показать его подписчикам перед тем, как переедет. В районе недалеко от здания, где живет блогер, она неожиданно увидела фигуру матери, которая скончалась четыре года назад.

@lediaelan

thanks for the 3.7M viewers❤️❤️##fyp ##viral ##fypシ

♬ Surrender - Natalie Taylor

По словам Сафитри, она была удивлена, увидев маму прогуливающейся по знакомой улице, и благодарна за то, что фотография сохранилась. «Мама выглядит очень здоровой», — отметила блогер.

«Я была шокирована, но также очень счастлива. У меня не очень много фотографий матери, поскольку я потеряла свой мобильный телефон. С другой стороны, мне грустно, потому что я скучаю по маме, с которой никогда больше не встречусь в этом мире», — сказала девушка.

YouTube запустил в Индии редактор коротких видео YouTube Shorts — с помощью него платформа надеется конкурировать с набирающей популярность соцсетью TikTok.

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