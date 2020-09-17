Индонезийский тикток-блогер нашла умершую мать на Google Maps

Девушка искала на картах свой дом, чтобы показать его подписчикам перед тем, как переедет. В районе недалеко от здания, где живет блогер, она неожиданно увидела фигуру матери, которая скончалась четыре года назад.

По словам Сафитри, она была удивлена, увидев маму прогуливающейся по знакомой улице, и благодарна за то, что фотография сохранилась. «Мама выглядит очень здоровой», — отметила блогер.

«Я была шокирована, но также очень счастлива. У меня не очень много фотографий матери, поскольку я потеряла свой мобильный телефон. С другой стороны, мне грустно, потому что я скучаю по маме, с которой никогда больше не встречусь в этом мире», — сказала девушка.

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