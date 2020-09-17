Тувинская степь превращается в лес из‑за глобального потепления

В Туве исчезают привычные для региона степи — их место все чаще занимают лиственничные леса, сообщает портал Tayga.info.

По словам доцента кафедры почвоведения и экологии почв Биологического института Томского государственного университета Олега Мерзлякова, рост лесов «может носить как естественный, так и антропогенный характер — из‑за снижения сенокосных угодий, перехода пашни в залежь».

Кроме того, изменение экосистем может происходить из‑за участившихся в регионе пожаров, а также из‑за глобального потепления. Как отмечают ученые, с 1998 года в Туве выросла среднегодовая температура, зимы стали мягче, а объем осадков в апреле и мае увеличился почти вдвое.

Ученые считают, что вследствие этого в тувинской почве тает мерзлотный горизонт — и влага проникает в степь, где появляются растения, не характерные для этих территорий. Этот процесс, как считают исследователи, может привести к сокращению популяций местных животных.

Также изменение климата опасно возможным увеличением паводков, оползней и пожаров, а еще сокращением площади пастбищ, от которых во многом зависит жизнь и хозяйство местного населения.

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