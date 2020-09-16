Tyler, The Creator представил новый вкус мороженого

Судя по описанию, на вкус «Плутоновый синий» как «кровавый апельсин с тропической черникой внутри». Попробовать мороженое можно будет только 17 сентября в онлайн-магазинах Golf le Fleur и Jeni's и 21 сентября в магазинах Jeni's (то есть, не в России).

Звезды нередко объединяются с различными компаниями и брендами для создания собственных вкусов, блюд или напитков. Так, например, год назад собственный сорт кофе представил Игги Поп, а рэпер Снуп Догг только в этом году выпустил под своим именем вино и джин. Сам Tyler, The Creator в прошлом году отметился еще одним вкусом мороженого — «Снежинка» («Snowflake»).