Снуп Догг выпустил джин, вдохновленный его хитом «Gin and Juice»

Рэпер Снуп Догг запустил линейку джина Indoggo, вдохновленную его собственным хитом 1994 года «Gin and Juice». Об этом он сообщил в своем инстаграме. Джин готовится совместно с компанией Trusted Spirits.

«Не могу дождаться, когда мир попробует мой ремикс на джин! Когда я записывал «Gin and Juice» в далеком 1994-м, то думал только о положительных эмоциях и настоящем опыте, [трек] естественным образом стал гимном. Создавая Indoggo, я хотел освежить эти чувства доступным качественным джином, таким же мягким, как я сам», — признался Снуп Догг.

В последнее время рэпер все больше интересуется алкоголем — летом он, например, выпустил собственный сорт вина в коллаборации с австралийским винодельческим брендом.