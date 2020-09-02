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Снуп Догг выпустил джин, вдохновленный его хитом «Gin and Juice»

Илья Голубев
Сегодня в 15:49

Рэпер Снуп Догг запустил линейку джина Indoggo, вдохновленную его собственным хитом 1994 года «Gin and Juice». Об этом он сообщил в своем инстаграме. Джин готовится совместно с компанией Trusted Spirits.

«Не могу дождаться, когда мир попробует мой ремикс на джин! Когда я записывал «Gin and Juice» в далеком 1994-м, то думал только о положительных эмоциях и настоящем опыте, [трек] естественным образом стал гимном. Создавая Indoggo, я хотел освежить эти чувства доступным качественным джином, таким же мягким, как я сам», — признался Снуп Догг.

В последнее время рэпер все больше интересуется алкоголем — летом он, например, выпустил собственный сорт вина в коллаборации с австралийским винодельческим брендом.

В 2018 году Снуп Догг получил звезду на голливудской Аллее Славы, выпустил кулинарную книгу «От преступника к повару» и даже записал обзор на сосновую шишку. В прошлом году он тоже не раз будоражил интернет, а в августе выпустил новый альбом — «I Wanna Thank Me».

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