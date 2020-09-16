Издание VTimes, основанное бывшими журналистами «Ведомостей», запустило краудфандинг

Издание VTimes, которое основали бывшие сотрудники «Ведомостей», объявило о старте сбора средств на развитие проекта. Об этом журналисты сообщили на сайте нового издания.

В планах у VTimes — создание подкастов, видеороликов, выпуск расследований и аналитических материалов. По словам издателя проекта Александра Губского, официально проект запустится в октябре 2020 года, но журналисты уже публикуют свои статьи на сайте и в соцсетях.

«Мы уверены, что России нужна независимая и качественная деловая журналистика. Сегодня она невозможна без поддержки читателей. Мы призываем вас присоединиться к нам в борьбе за свободу слова, высокие стандарты журналистики и доступность информации», — говорится на странице краудфандинга.

О создании издания VTimes стало известно в конце июля. О нем сообщили бывшие сотрудники «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против нового руководства газеты. Советником нового издания стал основатель «Ведомостей» Дерк Сауэр.