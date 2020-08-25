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Sotheby’s устроит первый аукцион артефактов золотой эпохи хип-хопа

Илья Голубев
Сегодня в 16:58

Аукцион Sotheby’s в Нью-Йорке проведет 15 сентября первый в истории международный аукцион, полностью посвященный знаковым артефактам хип-хоп-музыки эпохи ее расцвета — с конца 1970-х до середины 1990-х.

Всего на аукционе будут представлены почти 120 лотов, главным из которых считается пластиковая позолоченная корона великого рэпера Notorious B.I.G. (также известного как Biggie Smalls) с автографом. Бигги регулярно фотографировался в ней, она, например, появилась и на серии снимков «Король Нью-Йорка», сделанных в 1997 году незадолго до его смерти.

Сделавший их фотограф Бэррон Клэрборн как раз и продает корону вместе с соответствующим принтом. Стоимость лота оценивают в 200–300 тыс. долларов (15–22 млн рублей), но организаторы аукциона планируют выручить больше, учитывая ее историю и узнаваемость.

Среди других важных лотов — 22 любовных письма за авторством Тупака Шакура (он написал их в 16 лет), адресованных его школьной любви Кэти Лой в 87–88 годах. Стоимость этих писем оценивается в 60–80 тыс. долларов (4,5–6 млн рублей).

Тупак Шакур, один из самых влиятельных хип-хоп-исполнителей, был застрелен неизвестными в 1996 году. Он успел выпустить четыре альбома (золотой, платиновый, трижды платиновый и бриллиантовый), после его смерти вышли еще шесть пластинок.

The Notorious B.I.G. (настоящее имя — Кристофер Уоллес) также был застрелен в 1997 году. К 24 годам он успел записать два сольных студийных альбома (еще два вышли уже после его смерти) и один в составе группы Junior M.A.F.I.A.

В обоих случаях убийцы или заказчики не были найдены. Смерть Бигги Смолса привлекла, наконец, внимание общества к войне между рэперами с разных побережий США. В результате самые яркие представители двух сцен встретились между собой и помирились, после чего устроили совместный тур.

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