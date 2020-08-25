Sotheby’s устроит первый аукцион артефактов золотой эпохи хип-хопа

Аукцион Sotheby’s в Нью-Йорке проведет 15 сентября первый в истории международный аукцион, полностью посвященный знаковым артефактам хип-хоп-музыки эпохи ее расцвета — с конца 1970-х до середины 1990-х.

Всего на аукционе будут представлены почти 120 лотов, главным из которых считается пластиковая позолоченная корона великого рэпера Notorious B.I.G. (также известного как Biggie Smalls) с автографом. Бигги регулярно фотографировался в ней, она, например, появилась и на серии снимков «Король Нью-Йорка», сделанных в 1997 году незадолго до его смерти.

Сделавший их фотограф Бэррон Клэрборн как раз и продает корону вместе с соответствующим принтом. Стоимость лота оценивают в 200–300 тыс. долларов (15–22 млн рублей), но организаторы аукциона планируют выручить больше, учитывая ее историю и узнаваемость.

Среди других важных лотов — 22 любовных письма за авторством Тупака Шакура (он написал их в 16 лет), адресованных его школьной любви Кэти Лой в 87–88 годах. Стоимость этих писем оценивается в 60–80 тыс. долларов (4,5–6 млн рублей).