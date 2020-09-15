Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал Венеру «русской планетой» и рассказал о планах отправить на нее собственную экспедицию. Об этом пишет РИА «Новости».

«У нас в программе есть тема восстановления исследования Венеры совместно с американцами — проект «Венера-Д». Мы также рассматриваем и отдельную миссию на Венеру. Считаем, что Венера — это все-таки русская планета, так что нечего отставать», — заявил Рогозин.

Проект «Венера-Д» должен пройти в 2027–2029 годах. Однако руководитель Института космической политики Иван Моисеев рассказал радиостанции «Говорит Москва», что проект пока не обозначен ни в каких документах: «Чтобы говорить о нем как о будущем, нужно внести этот проект в Федеральную космическую программу, определить сроки и финансирование. Этого пока нет».

Вчера стало известно, что ученые из Великобритании и США обнаружили в атмосфере Венеры фосфин, что может свидетельствовать о наличии жизни на планете. Дело в том, что на Земле фосфин вырабатывают микроорганизмы, которые не используют для дыхания кислород.

«Некие российские ученые утверждают, что это (научное открытие. — Прим. ред.) еще не является прямым доказательством. Тем не менее я хочу подтвердить, что наша страна была единственной и первой на Венере. Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там сущий ад», — добавил Рогозин.