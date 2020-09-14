В атмосфере Венеры нашли возможные признаки жизни

Исследователям удалось обнаружить в атмосфере планеты фосфин — бесцветный ядовитый газ, который на Земле производят анаэробные микроорганизмы. По мнению ученых, на Венере могут быть такие же микроорганизмы, либо фосфин вырабатывается там неизвестным науке небиологическим способом.

Ученые из Кардиффского университета в Великобритании и Массачусетского технологического университета в США нашли в атмосфере Венеры возможные признаки жизни, сообщает The New York Times .

«Это удивительное и неожиданное открытие. Оно определенно послужит толчком к дальнейшим исследованиям возможной жизни в атмосфере Венеры», — сказала планетолог из Массачусетского технологического университета Сара Сигер.

Выявить фосфин в атмосфере Венеры позволила радиообсервация ALMA в горах Чили и инфракрасный телескоп Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях. Подробно о своем открытии ученые рассказали на онлайн-конференции Королевского астрономического общества.