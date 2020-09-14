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В атмосфере Венеры нашли возможные признаки жизни

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:06

Ученые из Кардиффского университета в Великобритании и Массачусетского технологического университета в США нашли в атмосфере Венеры возможные признаки жизни, сообщает The New York Times.

Исследователям удалось обнаружить в атмосфере планеты фосфин — бесцветный ядовитый газ, который на Земле производят анаэробные микроорганизмы. По мнению ученых, на Венере могут быть такие же микроорганизмы, либо фосфин вырабатывается там неизвестным науке небиологическим способом.

«Это удивительное и неожиданное открытие. Оно определенно послужит толчком к дальнейшим исследованиям возможной жизни в атмосфере Венеры», — сказала планетолог из Массачусетского технологического университета Сара Сигер.

Выявить фосфин в атмосфере Венеры позволила радиообсервация ALMA в горах Чили и инфракрасный телескоп Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях. Подробно о своем открытии ученые рассказали на онлайн-конференции Королевского астрономического общества.

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