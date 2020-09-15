Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская написала колонку для издания The Washington Post, в которой предрекла клонец режиму Александра Лукашенко в Беларуси. Прочитать колонку можно здесь.

Тихановская отметила, что отказывается от насилия в борьбе с властью, с ее точки зрения, мирного протеста вполне достаточно. «Мы как нация прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и его уход из власти лишь вопрос времени», — заявила она.

Она также назвала действующий режим «колоссом на глиняных ногах» и заявила, что «чем сильнее Лукашенко пытается сохранить власть, тем больше она ослабевает». Время, по мнению Тихановской, на стороне оппозиции.

Оппозиционерка призвала правительства других стран не сотрудничать с режимом Лукашенко и ввести санкции против тех, кто совершал преступления против своего народа. Кроме того, политик попросила помочь беларусам, которым пришлось бежать из страны.

14 сентября Тихановская обратилась к Владимиру Путину, который встречался в Сочи с Александром Лукашенко. Она выразила сожаление, что Россия «решила вести диалог с узурпатором, а не с беларусским народом».

«Хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи, это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью», — заявила тогда Тихановская.