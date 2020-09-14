«О чем бы вы ни договорились, это не будет иметь силы»: Тихановская обратилась к Путину и Лукашенко

Светлана Тихановская обратилась к президенту России Владимиру Путину перед встречей российского лидера с Александром Лукашенко. Обращение выложено в телеграм-канале «Пул первой».

«Хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи, это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью», — заявила Тихановская.

Она отметила, что народ Беларуси «отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах», а также выразила сожаление, что Россия «решила вести диалог с узурпатором, а не с беларусским народом».

Утром 14 сентября Александр Лукашенко прибыл с визитом в Сочи, где он должен встретиться Путиным в формате «один на один» — журналистов на встрече не будет. Главы государств должны обсудить совместное реагирование на возникающие вызовы, международную проблематику, ситуацию в регионе и другие проблемы.

11 сентября Светлана Тихановская запустила кампанию «Я/Мы Координационный совет» и призвала всех вступать в Координационный совет оппозиции Беларуси.

Совет требует признать президентские выборы, прошедшие 9 августа, недействительными, провести новые, но уже по международным стандартам и с новым составом избирательных комиссий, а также прекратить репрессии, привлечь к ответственности виновных в них и освободить политзаключенных.

Ранее два члена совета — Мария Колесникова и Максим Знак — были арестованы. На них завели уголовное дело о захвате власти.