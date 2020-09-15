Японские военные получили инструкции на случай встречи с НЛО

Министерство обороны Японии и Силы самообороны страны получили инструкции на случай встречи с неопознанными летающими объектам, сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Правила поведения при столкновении с НЛО начали разрабатывать после того, как американские летчики засняли некие «воздушные явления» — видеоролики в конце апреля опубликовал Пентагон. Министр обороны Японии Таро Коно заявил тогда, что не верит в НЛО, но все же считает, что японские пилоты должны быть готовы ко всему.

В инструкциях для военных пилотов указано, что они должны оперативно проинформировать командование при появлении НЛО или беспилотника, оценить его возможную угрозу для Японии и сфотографировать объект или снять его на видео.

В августе стало известно, что Министерство обороны США создаст специальный отряд для расследования встреч американских летчиков с неопознанными летающими объектами. Инициаторами выступили члены Конгресса и сотрудники Пентагона, обеспокоенные появлением НЛО над военными базами США.