YouTube планирует конкурировать с приложением TikTok при помощи новой функции YouTube Shorts, которую уже запустили в Индии, сообщает The Verge.

Платформа позволит пользователям записывать 15-секундные видео с музыкой — выбрать мелодию можно будет из 100 тыс. треков. В YouTube утверждают, что коллекция песен будет со временем пополняться.

YouTube Shorts пока доступна только для жителей Индии, там начали тестировать бета-версию инструмента. Когда новый раздел появится в других странах, не сообщается.

О том, что YouTube работает над YouTube Shorts, стало известно в апреле. Причиной запуска новой функции на платформе стала беспрецедентная популярность TikTok.

Ранее Instagram выпустил приложение Reels. Редактор видео также позволяет создавать 15-секундные видеоролики наподобие тех, благодаря которым стал популярен TiKTok.