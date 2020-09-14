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YouTube запустил редактор коротких видео YouTube Shorts. Пока — только в Индии

Юлия Онодэра
Вчера в 23:52

YouTube планирует конкурировать с приложением TikTok при помощи новой функции YouTube Shorts, которую уже запустили в Индии, сообщает The Verge.

Платформа позволит пользователям записывать 15-секундные видео с музыкой — выбрать мелодию можно будет из 100 тыс. треков. В YouTube утверждают, что коллекция песен будет со временем пополняться.

YouTube Shorts пока доступна только для жителей Индии, там начали тестировать бета-версию инструмента. Когда новый раздел появится в других странах, не сообщается.

О том, что YouTube работает над YouTube Shorts, стало известно в апреле. Причиной запуска новой функции на платформе стала беспрецедентная популярность TikTok.

Ранее Instagram выпустил приложение Reels. Редактор видео также позволяет создавать 15-секундные видеоролики наподобие тех, благодаря которым стал популярен TiKTok.

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