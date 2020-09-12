TikTok-блогер Эддисон Рей Истерлинг снимется в ремейке комедии «Это все она», сообщает Variety.

Новая версия фильма будет называться «Это все он» и расскажет уже знакомую историю с точки зрения девочки-подростка. По сюжету, популярная инфлюенсер в исполнении Истерлинг попытается превратить школьного «ботаника» в короля выпускного вечера.

Комедию поставит режиссер «Чумовой пятницы» и «Дрянных девчонок» Марк Уотерс. Сценарий напишет Р. Ли Флеминг, автор оригинальной картины. Продюсерами проекта выступят Дженнифер Джибгот и Эндрю Пэнэй, которые также работали над фильмом 1999 года. Ремейк хита 90-х снимет студия Miramax.

«Эта перезагрузка — желанный шаг навстречу новому поколению зрителей Miramax, часть нашей большой стратегии по использованию существующей библиотеки и ее свежему переосмыслению в кино и на телевидении», — сказал генеральный директор кинокомпании Miramax.

Эддисон Рей Истерлинг — одна из самых успешных блогеров социальной сети TikTok. У девушки более 58 млн подписчиков и самые высокие, по подсчетам Forbes, доходы среди звезд соцсети.