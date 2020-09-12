Ученые создают виртуальную копию Венеции на случай затопления города

Итальянские ученые из Factum Foundation вместе с французскими и швейцарскими специалистами работают над созданием виртуальной копии Венеции — так они надеются сохранить историческое наследие города в случае его затопления, передает The Art Newspaper.

Специалисты уже оцифровали один из островов Венеции — Сан-Джорджио. При помощи дронов с технологией LiDAR, позволяющей измерять расстояния с помощью лазера, ученые воссоздали в мельчайших деталях каждое здание острова, его интерьер и экстерьер. Виртуальную копию Сан-Джорджио можно рассмотреть в высоком разрешении, она занимает около терабайта.

По словам ученых, проект позволит не только сохранить наследие итальянского города, но и отследить изменение уровня воды в нем. Согласно прогнозам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), к 2100 году вода может подняться, как минимум, на 30-60 сантиметров.

В Университете Линкольна в Великобритании пришли к выводам, что таяние только лишь льдов Гренландии повысит уровень Мирового океана на 10-12 сантиметров к концу века. При этом ученые из Университета штата Огайо недавно заявили, что таяние льдов Гренландии стало необратимым.