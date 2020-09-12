Британские «Макдоналдсы» начнут продавать напитки в многоразовых стаканах

В 2021 году в Великобритании «Макдоналдсы» начнут продавать напитки в многоразовых стаканах. Об этом сообщил портал Green Queen.

Партнером сети станет компания доставки Loop. Она обеспечит гигиену и тщательную обработку многоразовой посуды. Покупатели смогут брать многоразовую тару за небольшой депозит, который можно получить обратно после возвращения кружки.

Ранее «Макдоналдс» уже анонсировал похожий проект по сокращению пластикового мусора в США. В Сан-Франциско и Пало-Альто рестораны начали разливать напитки в экспериментальные многоразовые кружки, оснащенные RFID-чипами или QR-кодами для отслеживания.

Также во Флориде открылся первый в мире «Макдоналдс», который полностью обеспечивает себя электроэнергией за счет возобновляемых источников — солнечных и фотоэлектрических панелей.