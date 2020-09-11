В США открылся первый в мире «Макдоналдс», где не потребляют электричество

Здание для ресторана спроектировало чикагское бюро Ross Barney Architects. В нем, как и в других «Макдоналдсах», находятся кухня, автокафе, обеденная зона, зона выдачи заказов. Общая площадь ресторана — 745 квадратных метров.

Ресторан работает за счет возобновляемых источников энергии. На его крыше установлены солнечные панели, которые, по расчетам, будут ежегодно генерировать 704,7 тыс. киловатт-час. Также по всему зданию размещены фотоэлектрические стеклянные панели.

В американском штате Флорида открылся первый в мире «Макдоналдс» , в котором не потребляют электричество, сообщил designboom.

Снаружи стены здания покрыты живыми растениями — они очищают воздух и удерживают воду. Кроме того, в ресторане на протяжении 65% дней в году будет работать естественная вентиляция. От солнечной энергии работают не только все системы в ресторане, но и фонари на парковке.

В «Макдоналдс» новый ресторан называют учебным центром, в котором будут тестировать новые способы снижения расходов воды и энергии. В 2021 году сеть планирует пройти международную сертификацию «нулевого энергопотребления», а к 2030 году в «Макдоналдс» хотят снизить выбросы парниковых газов на 36%.

А в России «Макдоналдс» тестирует систему распознавания лиц для контроля температуры посетителей во время пандемии. Новая технология уже появилась в ресторане на «Менделеевской».