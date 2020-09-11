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В Южно-Сахалинске избавились от «вечной лужи» после того, как у нее появился свой инстаграм 23:14
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В Южно-Сахалинске избавились от «вечной лужи» после того, как у нее появился свой инстаграм

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:14

Коммунальные службы Южно-Сахалинска избавились от знаменитой 25-летней лужи на Тихоокеанской улице после того, как у нее появился свой инстаграм. Об этом сообщил телеграм-канал «Life Shot».

Аккаунт в социальной сети появился у лужи всего пять дней назад. Его завел местный житель по имени Николай. По словам мужчины, идею использовать для решения проблемы соцсети ему подсказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

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Если честно - то я до сих пор теряюсь в догадках что это за материал, которым засыпали проход. Очень похоже на сухую грязь, которую раскатали тяжёлой техникой. Но мне особо сравнить не с чем, я ведь только лужа, и не так много материалов видела за свою жизнь. Интересно, кто-нибудь знает что это такое? Мой друг - раскрашенный под жука камушек, живущий на пеньке рядом со мной также удивился масштабам ремонта двора, и говорит что как возле 3-го подъезда ходили по доскам - так и ходят. И, кстати, хочу успокоить всех, кто переживает за меня. Я по прежнему с вами, только я под очень странной одеялкой 😁 В ближайший ливень, скорее всего, мы с вами сможем увидеться лично. А до этого времени - я буду знакомить вас с моими родственниками, друзьями и соседями. Такими же лужами и ямами. Всех обнимаю 🤗

Публикация от Ya_Luzha_u_doma (@ya_luzha_u_doma)

За несколько дней у лужи появилось почти 4 тыс. подписчиков. После ремонта дороги лужа заявила, что не прощается с ними.

«И, кстати, хочу успокоить всех, кто переживает за меня. Я по-прежнему с вами, только я под очень странной одеялкой. В ближайший ливень, скорее всего, мы с вами сможем увидеться лично», — сказано в профиле.

Ранее в мэрии города утверждали, что ремонт во дворе, где располагалась лужа, запланирован только на 2023 год.

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