В Южно-Сахалинске избавились от «вечной лужи» после того, как у нее появился свой инстаграм

Аккаунт в социальной сети появился у лужи всего пять дней назад. Его завел местный житель по имени Николай. По словам мужчины, идею использовать для решения проблемы соцсети ему подсказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко .

Коммунальные службы Южно-Сахалинска избавились от знаменитой 25-летней лужи на Тихоокеанской улице после того, как у нее появился свой инстаграм. Об этом сообщил телеграм-канал «Life Shot».

За несколько дней у лужи появилось почти 4 тыс. подписчиков. После ремонта дороги лужа заявила, что не прощается с ними.

«И, кстати, хочу успокоить всех, кто переживает за меня. Я по-прежнему с вами, только я под очень странной одеялкой. В ближайший ливень, скорее всего, мы с вами сможем увидеться лично», — сказано в профиле.

Ранее в мэрии города утверждали, что ремонт во дворе, где располагалась лужа, запланирован только на 2023 год.