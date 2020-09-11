В Южно-Сахалинске избавились от «вечной лужи» после того, как у нее появился свой инстаграм

Коммунальные службы Южно-Сахалинска избавились от знаменитой 25-летней лужи на Тихоокеанской улице после того, как у нее появился свой инстаграм. Об этом сообщил телеграм-канал «Life Shot».
Аккаунт в социальной сети появился у лужи всего пять дней назад. Его завел местный житель по имени Николай. По словам мужчины, идею использовать для решения проблемы соцсети ему подсказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
За несколько дней у лужи появилось почти 4 тыс. подписчиков. После ремонта дороги лужа заявила, что не прощается с ними.
«И, кстати, хочу успокоить всех, кто переживает за меня. Я по-прежнему с вами, только я под очень странной одеялкой. В ближайший ливень, скорее всего, мы с вами сможем увидеться лично», — сказано в профиле.
Ранее в мэрии города утверждали, что ремонт во дворе, где располагалась лужа, запланирован только на 2023 год.