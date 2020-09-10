Жители Южно-Сахалинска завели аккаунт в инстаграме для 25-летней лужи

По словам создателей аккаунта, вода во дворе стоит на протяжении 25 лет. «Всем привет! Я лужа возле дома № 10 по улице Тихоокеанская в городе Южно-Сахалинск. Мне уже исполнилось 25 лет, и пора по-взрослому осваивать инстаграм», — говорится в профиле.

Жители Южно-Сахалинска завели аккаунт в инстаграме для старой лужи, которая находится возле одного из домов города. На профиль подписались уже более тысячи человек.

Как сообщают местные СМИ, впервые жители улицы попросили власти отремонтировать дорогу и избавить их от огромной лужи еще шесть лет назад. Тогда им ответили, что реконструкция двора внесена в план на 2017 год, однако затем реконструкцию перенесли на 2023 год.

На аккаунт ответили в мэрии города: «Добрый вечер, уважаемая лужа! Мы с вами уже знакомы, более того, вы хорошо известны в узких кругах специалистов Департамента городского хозяйства. У нас есть для вас хорошие новости.

Капитальный ремонт вашего места обитания запланирован на 2023 год, но сейчас прорабатывается вопрос, в том числе с привлечением депутатов, о корректировке сроков, и при выделении дополнительного финансирования будет рассмотрен вопрос о проведении работ в следующем году».