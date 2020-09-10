Жители Южно-Сахалинска завели аккаунт в инстаграме для 25-летней лужи

Жители Южно-Сахалинска завели аккаунт в инстаграме для старой лужи, которая находится возле одного из домов города. На профиль подписались уже более тысячи человек.
По словам создателей аккаунта, вода во дворе стоит на протяжении 25 лет. «Всем привет! Я лужа возле дома № 10 по улице Тихоокеанская в городе Южно-Сахалинск. Мне уже исполнилось 25 лет, и пора по-взрослому осваивать инстаграм», — говорится в профиле.
Как сообщают местные СМИ, впервые жители улицы попросили власти отремонтировать дорогу и избавить их от огромной лужи еще шесть лет назад. Тогда им ответили, что реконструкция двора внесена в план на 2017 год, однако затем реконструкцию перенесли на 2023 год.
На аккаунт ответили в мэрии города: «Добрый вечер, уважаемая лужа! Мы с вами уже знакомы, более того, вы хорошо известны в узких кругах специалистов Департамента городского хозяйства. У нас есть для вас хорошие новости.
Капитальный ремонт вашего места обитания запланирован на 2023 год, но сейчас прорабатывается вопрос, в том числе с привлечением депутатов, о корректировке сроков, и при выделении дополнительного финансирования будет рассмотрен вопрос о проведении работ в следующем году».