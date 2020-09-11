Российский фильм победил в одной из программ Венецианского кинофестиваля

Российский фильм «Китобой» режиссера Филиппа Юрьева победил в независимой программе «Дни Венеции» Венецианского кинофестиваля. Об этом пишет «Кино-театр.ру».
Фильм рассказывает о 15-летнем чукотском охотнике, чья жизнь сильно меняется с появлением в поселке интернета. Парень влюбляется в девушку из видеочата и отправляется в путешествие через Берингов пролив.
В программе «Дни Венеции» участвовал и другой российский фильм — «Конференция» Ивана И.Твердовского. Закрытие Венецианского кинофестиваля пройдет завтра, 12 сентября.