Курьер Delivery Club приставал к 11-летней девочке. Ранее там обещали, что скроют номера клиентов

В Подмосковье курьер Delivery Club приставал к 11-летней девочке, заказавшей еду из «Бургер Кинга». Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Мужчина стал писать несовершеннолетней клиентке в вотсап после того, как ребенок забрал заказ. Уточняется, что она была одна дома.

Доставщик писал девочке, что хочет «подружиться», спрашивал, сколько ей лет, а затем написал, что знает, что она несовершеннолетняя, — после этого она его заблокировала. Курьер стер чат, однако старшая сестра девочки успела сделать несколько скринов переписки, а родители обратились в Delivery Club.

Там, однако, сказали, что курьер работает не на Delivery Club, а на «Бургер Кинг». В компании не извинились перед девочкой и ее семьей, но, по словам старшей сестры пострадавшей, отметили, что «сожалеют, что произошла такая ситуация». Как пишет Mash, курьер не понес наказания и продолжил работу.

Также в Delivery Club заявили, что проверяют информацию об инциденте. «С сетью «Бургер Кинг» мы работаем в двух форматах: из части ресторанов заказы доставляют курьеры Delivery Club, из части — собственные курьеры сети. На текущий момент сведений, подтверждающих участие курьера Delivery Club в этом инциденте, у нас нет», — рассказали в компании.

Другой разносчик из Delivery Club в начале сентября приставал к замужней клиентке — он узнал ее номер из заказа и написал в вотсап. Тогда в компании пообещали, что будут скрывать номера телефонов клиентов от курьеров.