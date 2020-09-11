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Курьер Delivery Club приставал к 11-летней девочке. Ранее там обещали, что скроют номера клиентов

Федор Кузьмин
Сегодня в 15:48
Обновлено сегодня в 16:11:

«Мы приносим искренние извинения семье девочки за этот инцидент. Проверка заказа, после которого поступила жалоба, показала, что его доставлял курьер ресторана. Мы сразу же перенаправили жалобу менеджменту ресторана с требованием отстранить данного курьера от доставки заказов», — заявили представители Delivery Club «Афише Daily», отметив, что готовы предоставить всю информацию об этом случае правоохранительным органам.

В Подмосковье курьер Delivery Club приставал к 11-летней девочке, заказавшей еду из «Бургер Кинга». Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Мужчина стал писать несовершеннолетней клиентке в вотсап после того, как ребенок забрал заказ. Уточняется, что она была одна дома.

Доставщик писал девочке, что хочет «подружиться», спрашивал, сколько ей лет, а затем написал, что знает, что она несовершеннолетняя, — после этого она его заблокировала. Курьер стер чат, однако старшая сестра девочки успела сделать несколько скринов переписки, а родители обратились в Delivery Club.

Там, однако, сказали, что курьер работает не на Delivery Club, а на «Бургер Кинг». В компании не извинились перед девочкой и ее семьей, но, по словам старшей сестры пострадавшей, отметили, что «сожалеют, что произошла такая ситуация». Как пишет Mash, курьер не понес наказания и продолжил работу.

Также в Delivery Club заявили, что проверяют информацию об инциденте. «С сетью «Бургер Кинг» мы работаем в двух форматах: из части ресторанов заказы доставляют курьеры Delivery Club, из части — собственные курьеры сети. На текущий момент сведений, подтверждающих участие курьера Delivery Club в этом инциденте, у нас нет», — рассказали в компании.

Другой разносчик из Delivery Club в начале сентября приставал к замужней клиентке — он узнал ее номер из заказа и написал в вотсап. Тогда в компании пообещали, что будут скрывать номера телефонов клиентов от курьеров.

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