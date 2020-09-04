Курьер Delivery Club приставал к клиентке. После этого компания скрыла номера всех клиентов

Компания Delivery Club объявила о том, что скроет от курьеров все номера телефонов клиентов. В компании выступили с таким заявлением после того, как один из разносчиков Delivery Club начал домогаться до клиентки, сообщает РБК.

О приставаниях от курьера рассказала пользовательница фейсбука Хельга Очеретина: по ее словам, разносчик из Delivery Club после доставленного заказа стал спрашивать ее подругу, одна ли она дома. Мужчина написал ей в вотсапе, он взял ее номер из данных компании о заказе.

«Мог бы зайти на полчасика, и провели бы вместе времени», — писал он девушке даже после того, как та сказала, что замужем.

По словам Очеретиной, этот случай напугал ее подругу. Она также рассказала, что девушка обратилась в службу поддержки, где ей в качестве компенсации предложили выдать купон на 200 рублей.

После этого, однако, в Delivery Club изменили свою позицию и приняли решение скрывать номера телефон клиентов от курьеров. По словам представителей компании, принесших извинения за инцидент, все телефонные номера перестанут быть видимыми уже в ближайшее время.

Также в Delivery Club сообщили, что подобное поведение неприемлемо для сотрудников службы доставки, а курьера уволили. Там отметили, что сотрудник службы поддержки, предложивший купон в качестве компенсации, пройдет переобучение.