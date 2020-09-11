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У ЛСП вышел новый альбом. Он называется «Свиное рыло»

Анастасия Цой
Сегодня в 10:10

У ЛСП вышел новый альбом, который называется «Свиное рыло». На пластинке — 11 песен, которые можно послушать в «ВКонтакте», «Яндекс.Музыке», Apple Music и Spotify.

Редакция Apple Music называет альбом сказкой про трех поросят на новый лад. Также ЛСП выпустил лаконичные анимационные клипы на все новые треки. Посмотреть их можно здесь.

Две недели назад ЛСП выпустил трек «10 негритят», а до этого — кавер на песню Владимира Высоцкого «Дом хрустальный».

Альбом «Свиное рыло» стал пятым для музыканта. Предыдущая пластинка — «Tragic City» — выходила в 2017 году, когда еще был жив участник группы Рома Англичанин.

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