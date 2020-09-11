У ЛСП вышел новый альбом. Он называется «Свиное рыло»

У ЛСП вышел новый альбом, который называется «Свиное рыло». На пластинке — 11 песен, которые можно послушать в «ВКонтакте», «Яндекс.Музыке», Apple Music и Spotify.

Редакция Apple Music называет альбом сказкой про трех поросят на новый лад. Также ЛСП выпустил лаконичные анимационные клипы на все новые треки. Посмотреть их можно здесь.