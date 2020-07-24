ЛСП выпустил кавер на песню Высоцкого «Дом хрустальный»

Этот релиз стал частью проекта, получившего название «40 лет без Высоцкого». Помимо ЛСП в нем приняли участие рэпер Птаха, певица Диана Арбенина и другие музыканты.

Кавер на «Дом хрустальный» ЛСП исполняет не впервые. Еще год назад музыкант включил его в свою концертную программу.

ЛСП начал сольную карьеру в 2007 году. С тех пор музыкант выпустил четыре студийных альбома, последний из которых — «Tragic City» — вышел в 2017 году. Пятый студийный альбом ожидается в этом году, презентации релиза намечены на осень.